В Тюменской области обнаружен новый крупный очаг коронавируса

COVID-19 заразились сотрудники неназванной компании из Тобольска Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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В одной из строительных компаний Тобольска коронавирусом заболели 57 сотрудников. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев. Название предприятия не раскрывается.

«На минувшей неделе зарегистрирован один новый очаг инфекции в строительной компании в Тобольске. Выявлено 57 случаев заболевания и более 300 контактных лиц», — рассказал представитель ведомства. Кроме того, Летюшев подтвердил очередную вспышку COVID-19 в областной больнице №2 в Тюмени.

По словам начальника отдела, на контроле Роспотребнадзора сейчас находятся 5 очагов COVID-19, где заразились 154 человека. Общее количество контактных — более 1,5 тыс. человек.

За минувшие сутки в регионе коронавирусом заболело 112 человек. Это рекордное количество заразившихся за один день. С начала пандемии от осложнений опасной болезни скончалось 22 тюменца.