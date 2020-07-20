Умер отец Оскара Кучеры — режиссер «Приключений Незнайки»

Александр Боголюбов скончался на 87 году жизни
Скончался режиссер, член Союза кинематографистов России Александр Боголюбов. Об этом сообщается на сайте организации.
«Член Союза кинематографистов России, кинорежиссер Александр Боголюбов скончался», — пишет RT. Режиссер ушел из жизни в возрасте 86 лет. В Союзе кинематографистов России выразили соболезнования родным и близким Боголюбова.
Боголюбов был одним из создателей таких фильмов, как «Мелодия на два голоса» и «Батальоны просят огня», а также мультфильма «Бумеранг» и некоторых эпизодов «Волшебника Изумрудного города» и «Приключений Незнайки и его друзей».
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