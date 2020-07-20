Умер отец Оскара Кучеры — режиссер «Приключений Незнайки»

Александр Боголюбов скончался на 87 году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Скончался режиссер, член Союза кинематографистов России Александр Боголюбов. Об этом сообщается на сайте организации.

«Член Союза кинематографистов России, кинорежиссер Александр Боголюбов скончался», — пишет RT. Режиссер ушел из жизни в возрасте 86 лет. В Союзе кинематографистов России выразили соболезнования родным и близким Боголюбова.

Боголюбов был одним из создателей таких фильмов, как «Мелодия на два голоса» и «Батальоны просят огня», а также мультфильма «Бумеранг» и некоторых эпизодов «Волшебника Изумрудного города» и «Приключений Незнайки и его друзей».

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