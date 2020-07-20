Жительнице ХМАО грозит тюремный срок за торговлю перепиской

Женщина торговала чужими СМС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудница оператора сотовой связи из Сургута подозревается в торговле чужой перепиской. За 1,5 тыс рублей она продала заказчику личную переписку и детализацию звонков жертвы преступления. За это женщине грозит наказание, вплоть до 4 лет лишения свободы, рассказали URA.RU в следственном управлении следственного комитета ХМАО.

«Уголовное дело возбуждено в отношении 31-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки и телефонных переговоров). Являясь продавцом-консультантом торговой точки одного из операторов мобильной связи, она предоставила неустановленному лицу детализацию звонков и сообщений одного из клиентов оператора сотовой связи, чем нарушила тайну переписки и телефонных переговоров», — объяснили в следкоме, добавив, что уголовные дела по данной статье для ХМАО большая редкость.

Источник URA.RU в другом силовом ведомстве добавил, что на сегодняшний день установить заказчика полученной базы данных не удалось. Но известно, что женщина сама нашла клиента, а факт несанкционированного доступа был выявлен службой собственной безопасности оператора мобильной связи, после чего информация была передана правоохранителям.

Ранее URA.RU писало, что в России завели уголовное дело на отца, который читал переписку сына. Заявление в полицию подала бывшая супруга подозреваемого, правда следователям так и не удалось доказать вмешательство в частную жизнь, а в отношении полицейского, который расследовал ситуацию, завели дело за фальсификацию доказательств.