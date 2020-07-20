Александр Аристов (на фото) получит весь агробизнес, а его партнер Юрий Антипов будет создавать СП с Дмитрием Пумпянским Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинские олигархи Аристов и Антипов делят бизнес

Челябинские олигархи Александр Аристов и Юрий Антипов полностью поделили бизнес. Первый получит все агропромышленные компании, второй — ЧЭМК. Совместное предприятие со свердловским бизнесменом Дмитрием Пумпянским будет создавать только Антипов, сообщил URA.RU источник в его окружении.

«Согласно договоренностей, Аристов получает „Ариант“ и „Кубань-Вино“. Антипов становится единоличным хозяином челябинского электрометаллургического комбината. Сделка будет оформлена ориентировочно к концу августа. Сейчас стороны также делят иное имущество — торговый центр, бассейн, спорткомплекс и прочее», — сказал собеседник.

В «Арианте» запрос URA.RU оставили без ответа. Источник, знакомый с ходом дел, подтвердил эту информацию. «Совместное предприятие с „Синарой“ Пумпянского будет создавать Антипов. В этом процессе Аристов не участвует», — поделился он.

Директор по коммуникациям группы «Синара» Наталья Левицкая не ответила на звонок корреспондента URA.RU. Запрос с просьбой о комментарии был направлен ей еще 6 июля, ответа до сих пор не было. Он будет опубликован, как только редакция получит его.

Аристов и Антипов в прошлом году начали раздел бизнеса, который вместе строили с конца 1980-х годов. Нынешним летом появилась информация о том, что один из них будет создавать совместное предприятие с Пумпянским. URA.RU выяснило, что речь идет о крупнейшем в стране производстве нержавеющей стали и труб из нее. «СКБ-банк» Пумпянского профинансирует проект, а его группа «Синара» будет отвечать за реализацию. В СП войдут два цеха ЧЭМК, которые станут выпускать сырье (ферросплавы). Оно будет поставляться на головной завод, который построят в Челябинской или Свердловской областях.

Переговоры с властями соседних регионов ведут Пумпянский и Антипов. От их имени выступают родные братья — гендиректор ЧЭМК Павел Ходоровский и гендиректор группы «Синара», председатель совета по стратегическому развитию ПАО «СКБ-банк» Михаил Ходоровский. В Челябинске обсуждается также версия, что Пумпянский и Антипов готовят СП для одного из влиятельнейших людей страны, из окружения первых лиц. А сами уральские бизнесмены лишь администрируют процесс, у них не будет долей в предприятии.