Назван виновный в новом коррупционном скандале в ЯНАО

Деньги выделялись подрядчикам, которые не могли выполнить прописанные в договорах работы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

Главным участником скандала, связанного со злоупотреблениями полномочиями в Шурышкарском районе ЯНАО, является экс-руководитель МУП «СпецТрансСервис» Виктор Литвин, уволенный в апреле этого года, следует из предоставленного администрацией ответа URA.RU. По данным представителей мэрии, служащий лишился должности по утрате доверия.

«После того, как в результате проверки были получены сведения об имеющемся конфликте интересов в деятельности руководства МУП „СпецТрансСервис“, администрацией Шурышкарского района приняты необходимые меры, — говорится в сообщении администрации. — Приказом от 20 апреля 2020 года <…> и. о. руководителя МУП „СпецТрансСервис“ Литвин В.Л. был уволен в связи с утратой доверия». В мэрии пояснили: руководителем не было предпринято мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он являлся.

Кроме Литвина к дисциплинарной ответственности были привлечены еще двое работников райадминистрации — начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и эксплуатации дорог и начальник управления имущества. Какие взыскания были применены к чиновникам, не сообщается.

Таким образом в Шурышкарском районе отреагировали на сообщение СКР о возбуждении бесфигурантного уголовного дела по результатам прокурорской проверки. По данным силовиков, в результате бюджету был нанесен ущерб в размере порядка 300 млн рублей.

По версии следствия, подряды на выполнение работ распределялись между предприятиями, которые технически не могли выступать в качестве исполнителей. Установлено, что нарушителями при этом двигали корыстные мотивы.