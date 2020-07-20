19 июля 2020
18 июля 2020
17 июля 2020

В Пермском крае из-за коронавируса вводятся ужесточения. Пермякам напомнили о штрафах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, город, защитные маски, масочный режим, женщины в масках
Пермякам напомнили о необходимости использования СИЗ Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти Пермского края усиливают масочный режим. Информация опубликована на сайте краевого правительства. Указано, что жителям региона необходимо использовать маски, респираторы и перчатки в замкнутых пространствах или местах массового скопления людей. Изменения внесены в Указ губернатора по предотвращению распространения коронавируса.

«Жителям региона необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук. В том числе речь идет об общественном транспорте, железнодорожных вокзалах, автовокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, а также о такси», — информирует пресс-служба губернатора края.

Последнюю неделю в Пермском крае ежесуточный прирост заболевших превышает 80 человек, коэффициент распространения заболевания (Rt) выше 1. Сейчас «свободной» от коронавируса остается только одна территория края — Кочевский муниципальный район. Во многих территориях жители пренебрегают масочным режимом, что способствует быстрому распространению заболевания, отмечает пресс-служба главы региона.

Для того, чтобы край смог перейти к снятию карантина, необходимо соблюдение одновременно трех условий: в течение четырех дней подряд коэффициент распространения COVID-19 (Rt) должен быть меньше 0,5; количество проводимых тестов не менее 110 на 100 тысяч населения; доля свободного коечного фонда для «ковидных» пациентов — более 50%.

Почти во всех регионах два из трех показателей соблюдены. Единственным препятствием является высокий Rt. Он рассчитывается по формуле: сумма новых заражений за последние четыре дня, поделенная на сумму новых случаев за предыдущие четыре дня. Власти края напомнили о штрафах за нарушение санэпид правил и требований и об уголовной ответственности, в случае, если нарушение таковых повлекло за собой тяжкие последствия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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