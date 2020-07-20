Жириновский дал напутствие Дегтяреву на новом посту

Жириновский советует Дегтяреву быть ближе к людям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал напутствие члену своей партии Михаилу Дегтяреву, назначенному врио губернатора Хабаровского края. Назначение Дегтярева состоялось 20 июля в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

«Я бы советовал Михаилу Владимировичу … никого не увольнять, быть приветливыми. <…> говорить с людьми напрямую. Граждане должны чувствовать, что он не в кабинете сидит, а с ними на прямой связи. Все хорошее, что было при Фургале, должно сохраниться и при Дегтяреве», — приводит слова Жириновского telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Представление Дегтярева коллективу запланировано на вторник, 21 июля. Его представит заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

В ЛДПР также поблагодарили Владимира Путина «за оказанное доверие». «Мы благодарны президенту за назначение депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. … Тем более этого просили сами хабаровчане, чтобы новым главой региона был не москвич, не выходец из „Единой России“, а представитель ЛДПР», — цитирует Жириновского ТАСС.

В то же время однопартийцы намерены добиваться снятия обвинения с уже бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала, который находится под арестом. Ему вменяют организацию заказных убийств, напоминает « Царьград ».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.