Экс-спикер думы курганского города идет на выборы от оппозиции

Выборы в Шадринскую городскую думу состоятся 13 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отправленный в отставку председатель Шадринской городской думы Анатолий Черных выдвинется в новый состав гордумы от КПРФ. Об этом URA.RU сообщили в городском отделении партии. Ранее Черных планировал участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

«Шадринские коммунисты выдвинули Черных кандидатом в депутаты городской думы», — рассказал второй секретарь Шадринского горкома КПРФ Владимир Шадрин. По его словам, решение об этом уже принял пленум горкома.

Черных подтвердил URA.RU, что будет выдвигаться от КПРФ. «Принял решение выдвигаться от партии, так проще», — пояснил он. Черных отметил, что изначально уже собрал подписные листы для самовыдвижения, но отозвал их, так как у него есть информация, что руководство города сделало бы все возможное, чтобы его не зарегистрировали кандидатом. При выдвижении от КПРФ собирать подписные листы не нужно. Также Черных отметил, что ему пришлось выйти из «Единой России» после того, как в региональном отделении партии ему пригрозили дисциплинарным наказанием вплоть до лишения партбилета.

По данным источников URA.RU, на городское отделение КПРФ в Шадринске уже начали оказывать давление, чтобы они исключили Черных из списка своих кандидатов. Однако в самой партии опровергают эти сообщения. «Давления особого нет. Тем более, что решал горком, а это коллегиальный орган, тяжело надавить сразу на 11 человек. Тем более, что есть поддержка областного руководства партии», — заявил URA.RU Шадрин.

Черных отправили в отставку 16 июля. Он назвал такое решение незаконным и написал заявления в прокуратуру, суд и СК. Глава Шадринска Виктор Ермишкин, инициировавший данный вопрос, на заседании думы никак не объяснил свою позицию, рассказывали участники заседания. В реготделении «Единой России» сообщили, что отставка спикера думы связана с его желанием участвовать в выборах самовыдвиженцем или от другой партии после проигрыша на предварительном внутрипартийном голосовании. Сам Черных считает, что основная причина — это месть Ермишкина за принципиальную позицию спикера о незаконности премии, которую мэр выписал сам себе.

Выборы в Шадринскую городскую думу состоятся 13 сентября. По данным ГАС «Выборы», в настоящее время на них выдвинулись 75 кандидатов. Это представители «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, а также 19 самовыдвиженцев.