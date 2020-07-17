Отправленный в отставку председатель Шадринской гордумы просит помощи в СК и прокуратуре Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Спикер Шадринской городской думы Анатолий Черных, отправленный 16 июля в отставку, считает такое решение незаконным. Заявления об этом он направил в суд, прокуратуру и СК. Об этом URA.RU рассказал сам Черных.

«За защитой своих нарушенных прав обратился в суд, в Следственный комитет, чтобы дали оценку действиям должностных лиц, и в прокуратуру — о незаконности вынесения решения», — пояснил Черных. Политик заявил, что по закону выборное лицо можно отправить в отставку при выявлении коррупционного нарушения. В этом случае специальная комиссия проводит проверку, а вносить в местную думу представление об отстранении того или иного депутата должен губернатор. «[Глава Шадринска Виктор] Ермишкин с таким ходатайством выступить не мог», — подчеркнул Черных.

Источники URA.RU в политических кругах Шадринска заявляют, что до сих пор не знают причин отставки. «На заседании был какой-то бесконечный бардак. И не понятно, для чего. До конца полномочий думы осталось два месяца. Это одно заседание и каникулы», — рассказал инсайдер.

«Глава города при срочной необходимости может вносить вопросы на заседании думы. Но у него нет полномочий вносить такой вопрос. Я спросил, какие основания [отставки], чем я при голосовании должен руководствоваться? Ответа не получил. Вернее, было сказано, что все обсудили на фракции, на которую меня не пригласили», — заявил URA.RU шадринский депутат Михаил Богданов.

Получить комментарии в пресс-службе мэрии Шадринска URA.RU не удалось. В областной прокуратуре заявили, что пока не получали заявление Черных. В региональном следственном управлении СК России пообещали предоставить комментарии в ответ на письменный запрос (направлен в ведомство). В Шадринском районном суде пообещали предоставить комментарии в понедельник.

Черных отправили в отставку 16 июля. Политик предположил, что это месть Ермишкина за принципиальную позицию Черных о незаконности премии, которую мэр выписал сам себе. В региональном отделении «Единой России» заявляют, что причина отставки заключается в намерении Черных баллотироваться в Шадринскую гордуму самовыдвиженцем или от другой партии после проигрыша на праймериз ЕР.