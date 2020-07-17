Шадринские активисты после отставки председателя думы готовы выйти на акции протеста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Митинги и акции протеста могут пройти в Шадринске Курганской области после отставки спикера городской думы Анатолия Черных. Первую заявку на проведение таких акций планируется подать в администрацию уже в ближайшее время, рассказал URA.RU правозащитник Александр Андрюков.

«В понедельник, я думаю, мы зарегистрируем заявку», — сообщил Андрюков. При этом он обратил внимание, что поддержка Черных не является главной целью акций протеста: «Нас не устраивает вообще позиция давления главы города на думу. Черных противостоял, мягко говоря, не совсем хорошим действиям администрации. Хотя у нас с ним не самые хорошие отношения, но мы видели, как он работал, не давал принять некоторые решения».

В качестве примера противостояния Черных и главы Шадринска Виктора Ермишкина Андрюков привел отклоненный думой проект изменений в устав города, согласно которому мэр может назначать своих заместителей без согласования с думой. Еще один пример — скандал с формированием общественной палаты, в которую Ермишкин хотел назначить своих сторонников.

Отставку Черных Андрюков считает необоснованной. Он обратил внимание, что на заседании думы так и не прозвучало никаких оснований, хотя вопросы об этом были заданы. По его мнению, депутаты-единороссы не могли проголосовать против отставки, так как зависят от руководителя местного отделения «Единой России», которым является Ермишкин.

Получить оперативные комментарии в пресс-службе мэрии Шадринска URA.RU не удалось. В региональном отделении «Единой России» заявляют, что причиной отставки Черных стал не конфликт с Ермишкиным, а решение спикера после проигрыша на праймериз участвовать в выборах в новый состав гордумы самовыдвиженцем, а затем — от другой партии: «Подобное поведение недопустимо и не соответствует нормам устава партии». Поэтому члены фракции «Единой России» посчитали, что Черных не должен ими руководить.

Шадринская городская дума отправила своего председателя Анатолия Черных в отставку 16 июля. Сам спикер назвал такое решение незаконным. Такого же мнения придерживается председатель местного отделения «Справедливой России» Александр Бухаров. Он обратил внимание, что вопрос об отставке инициировал Ермишкин, причины этого решения на заседании думы раскрывать не стали.