20 июля 2020

Москалькова рассказала, как относятся к Фургалу в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое заседание Общественной палаты РФ седьмого созыва. Москва, москалькова татьяна
Отношение в СИЗО к заключенным доброжелательное, рассказала Татьяна Москалькова Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила условия содержания экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и обвиняемого в государственной измене Ивана Сафронова. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

«Заключенные отметили, что отношение в СИЗО к ним доброжелательное, питание хорошее, медицинская помощь им оказывается профессионально и в полном объёме», — написала Москалькова.

Сергей Фургал был арестован в начале июля. Ему предъявили обвинение в убийствах и покушениях на убийства предпринимателей в 2004—2005 годах. По словам лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, Фургал содержится под арестом в СИЗО «Лефортово» в плохих условиях.

Ранее вдова убитого хабаровского предпринимателя Сергея Зори Лариса рассказала подробности конфликта ее мужа с главой региона Сергеем Фургалом. Женщина уверена, что заказчиком убийства был именно Фургал, и требует, чтобы он понес наказание. «Я точно знаю, что это убийца. И думаю, что наш город, край недостоин такого губернатора», — заявила она.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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