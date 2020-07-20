Новые подробности дела Фургала раскрыла вдова убитого бизнесмена

Женщина уверена, что Сергей Фургал стоит за убийством ее супруга Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Вдова убитого хабаровского предпринимателя Сергея Зори Лариса рассказала подробности конфликта ее мужа с главой региона Сергеем Фургалом. Женщина уверена, что заказчиком убийства был именно Фургал, и требует, чтобы он понес наказание.

«Когда вы выходите и кричите: „Верните Фургала“, я вас прошу представить глаза моих детей, у которых этот человек отнял жизнь. Я точно знаю, что это убийца. И думаю, что наш город, край не достоин такого губернатора», — поделилась вдова в разговоре с изданием Mash.

Женщина рассказала, что в 2004 году у ее мужа начался конфликт с ООО «Миф-Хабаровск». Учредителями компании были нынешний губернатор края Сергей Фургал, Николай Мистрюков и Олег Булатов. Бизнесмены спорили о принадлежности одного из корпусов банкротившегося завода ЖБИ-2. По решению суда он перешел именно убитому Зоре, уточняет деловая газета «ВЗГЛЯД». По словам Ларисы, после убийства ее супруга следователи вышли на будущего чиновника. «Когда в деле стали фигурировать фамилии Фургала и Мистрюкова, стали вызывать наших сотрудников и говорить, чтобы они поменяли показания и следователей. Вскоре дело было закрыто», — вспоминает женщина.

Также вдова выступила с критикой людей, которые не понимают, зачем восстанавливать дела 15-летней давности. «У убийства нет срока давности. Для тех, кто это говорит, — это просто 15 лет. А для меня это 5 674 дня без любимого человека, это 5 674 дня дети без папы. И это каждый день с болью», — заключила она.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, был арестован 9 июля. По версии следствия, чиновник стоял за организацией двух убийств коммерсантов в 2004—2005 годах, напоминает агентство Nation News. В Следственном комитете считают, что Фургал хотел избавиться от конкурентов по бизнесу. С 11 июля в регионе проходят митинги в поддержу арестованного губернатора. Первая акция, по подсчетам полиции, собрала от 10 до 12 тысяч человек. 18 июля на улицы снова вышли тысячи протестующих. К протестным акциям также подключились Владивосток и Комсомольск-на-Амуре.

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