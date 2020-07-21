Международные полеты разрешат только из шести городов России

Аэропорты выбраны по географическому принципу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Международные полеты могут разрешить из шести крупных городов РФ. Соответствующее предложение направил в правительство первый замминистра транспорта — глава Росавиации Александр Нерадько.

«Роспотребнадзор, Росавиация и МИД России будут согласовывать список стран для возобновления международного авиасообщения с территориальными подразделениями Роспотребнадзора Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока», — пишут «Известия». Отмечается, что аэропорты выбраны по географическому принципу — в каждом макрорегионе определена крупная воздушная гавань, через которую за рубеж смогут летать жители соседних городов.

По словам экспертов, от этого решения могут пострадать чартерные авиакомпании. При этом требования по соблюдению эпидемиологического режима должны быть одинаковыми для всех аэропортов, независимо от наличия международных рейсов в их расписании.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время визита в Екатеринбург заявил о возобновлении международного сообщения. Однако, по его словам, необходимо сохранить определенные ограничения.

Россия закрыла международное авиасообщение с 27 марта на фоне роста числа заражений коронавирусом. В июле вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что снятие ограничений на перелеты за границу в стране может начаться 15 июля, напоминает RT.

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