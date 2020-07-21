Сейчас на заводе проводят аварийно-восстановительные работы Фото: «НЛМК-Урал»

Завод Новолипецкого металлургического комбината (производственная площадка «НЛМК-Урал»), который находится в Нижних Сергах, приостановил производство из-за подтопления прокатного цеха. Ранее в городе произошел паводок из-за сильного дождя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

Из-за подтопления части производства «НЛМК-Урал» было решено эвакуировать сотрудников, отключить электро- и газоснабжение, а также остановить оборудование. «В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы, идет расчистка территории. Оценить срок запуска производства можно будет позднее», — уточнили на предприятии.

Улицы Нижних Серег затопило после ливня. В итоге три дома оказались разрушены, затоплены еще 63 дома, ремонтировать необходимо четыре моста. Всего было эвакуировано около 200 человек.

«НЛМК-Урал» является базовым предприятием дивизиона «Сортовой прокат Россия» группы «НЛМК». Производственные площадки «НЛМК-Урал» расположены в Ревде (электросталеплавильное производство), Нижних Сергах и Березовском (сортопрокатное производство). В Нижних Сергах расположен прокатный стан мощностью около миллиона тонн проката в год.