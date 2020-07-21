Во время грозы в Миассе и Златоуста погибли два человека Фото: Илья Московец © URA.RU

Во время грозы, обрушившейся на Челябинскую область вечером 20 июля, погибли два человека. Молнией убило 26-летнего жителя Златоуста. В Миассе в ходе пожара. случившегося во время грозы, погибла десятилетняя девочка. Информацию о гибели ребенка подтвердили в мэрии Миасса.

«По предварительным данным, девочка скончалась от угарного газа, — сообщили URA.RU в мэрии Миасса. — Причины возгорания выясняет полиция. Перед пожаром во дворе дома на улице Уральской действительно сверкали молнии». Источник в Миассе рассказал URA.RU подробности случившегося.

«Девочка задохнулась в подъезде, куда выбежала из горящей квартиры, — рассказал источник. — Ее мать находится сейчас в реанимации, а глава семейства доставлен в психиатрическое отделение. Возможно, имела место семейная трагедия, ставшая причиной пожара. В саму квартиру молния попасть не могла, так как квартира находится на первом этаже многоквартирного дома. Проверяют и версию короткого замыкания».

Источник в Златоусте сообщил URA.RU, что 26-летний житель погиб от грозы, когда находился вдали от жилых домов. Гроза обрушилась на Миасс и Златоуст вечером 20 июля. В Миассе из-за молний отключалось электричество, а в Златоусте выпал крупный град.

Обновлено в 12.01:

«В вечернее время 20 июля 2020 около в районе улицы Мельнова города Златоуста обнаружено тело 26-летнего местного жителя. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле мужчины не обнаружено. По предварительным данным, мужчина пас скот и получил смертельную травму при попадании молнии», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону.