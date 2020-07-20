19 июля 2020
18 июля 2020

На Челябинскую область обрушились молнии и град. Жители сообщают о взрывах в Миассе

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Молния над городом. Курган, молния, гроза
По словам очевидцев, из-за удара молнии в Миассе загорелось здание (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На Горнозаводскую зону в Челябинской области 20 июля обрушились гроза с градом. Жители Миасса сообщают, что слышат взрывы от удара молний.

«В районе школы ударила молния с такой силой, что был какой-то взрыв и вырубился свет», — написал один из подписчиков паблика «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте». А в районе улицы Уральской от удара молнии загорелось здание, передает «Миасский рабочий», ссылаясь на очевидцев.

Загорелось жилое здание в районе улицы Уральской
Фото: «ВКонтакте», «Инцидент Миасс»
На месте работают пожарные
Фото: «ВКонтакте», «Инцидент Миасс»

Тем временем подписчики паблика «Наш Златоуст» во «ВКонтакте» делятся фотографиями выпавшего града. На некоторых фотографиях видно, что град достигает размера куриного яйца.

Фото: «ВКонтакте», «Наш Златоуст»
Фото: «ВКонтакте», «Инцидент Миасс»

В региональном управлении МЧС предупредили, что ночью 21 июля в отдельных районах Челябинской области сохранятся грозы, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 27 м/с. «Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения», — говорится в сообщении на сайте регионального ведомства.

Ранее в Челябинской области уже прошел ураган. Местные жители сообщали, что ветер повалил березы на машины. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал, что число природных аномалий летом значительно выше из-за процессов «взрывной конвекции».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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