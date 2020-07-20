На Горнозаводскую зону в Челябинской области 20 июля обрушились гроза с градом. Жители Миасса сообщают, что слышат взрывы от удара молний.
«В районе школы ударила молния с такой силой, что был какой-то взрыв и вырубился свет», — написал один из подписчиков паблика «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте». А в районе улицы Уральской от удара молнии загорелось здание, передает «Миасский рабочий», ссылаясь на очевидцев.
Тем временем подписчики паблика «Наш Златоуст» во «ВКонтакте» делятся фотографиями выпавшего града. На некоторых фотографиях видно, что град достигает размера куриного яйца.
В региональном управлении МЧС предупредили, что ночью 21 июля в отдельных районах Челябинской области сохранятся грозы, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 27 м/с. «Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения», — говорится в сообщении на сайте регионального ведомства.
Ранее в Челябинской области уже прошел ураган. Местные жители сообщали, что ветер повалил березы на машины. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал, что число природных аномалий летом значительно выше из-за процессов «взрывной конвекции».
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