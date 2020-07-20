По словам очевидцев, из-за удара молнии в Миассе загорелось здание (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На Горнозаводскую зону в Челябинской области 20 июля обрушились гроза с градом. Жители Миасса сообщают, что слышат взрывы от удара молний.

«В районе школы ударила молния с такой силой, что был какой-то взрыв и вырубился свет», — написал один из подписчиков паблика «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте». А в районе улицы Уральской от удара молнии загорелось здание, передает «Миасский рабочий», ссылаясь на очевидцев.

Загорелось жилое здание в районе улицы Уральской Фото: «ВКонтакте», «Инцидент Миасс»

На месте работают пожарные Фото: «ВКонтакте», «Инцидент Миасс»

Тем временем подписчики паблика «Наш Златоуст» во «ВКонтакте» делятся фотографиями выпавшего града. На некоторых фотографиях видно, что град достигает размера куриного яйца.

Фото: «ВКонтакте», «Наш Златоуст»

Фото: «ВКонтакте», «Инцидент Миасс»

В региональном управлении МЧС предупредили, что ночью 21 июля в отдельных районах Челябинской области сохранятся грозы, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 27 м/с. «Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения», — говорится в сообщении на сайте регионального ведомства.

Ранее в Челябинской области уже прошел ураган. Местные жители сообщали, что ветер повалил березы на машины. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал, что число природных аномалий летом значительно выше из-за процессов «взрывной конвекции».