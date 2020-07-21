20 июля 2020
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Тюменский избирком отказал в регистрации трем кандидатам в думу

© Служба новостей «URA.RU»
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Последнее в 2016 году заседание городской думы. Тюмень, черепанов александр
Лидер тюменского обкома РКРП Александр Черепанов лишился шанса побороться за думское кресло Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Троим самовыдвиженцам на довыборы в Тюменскую областную думу отказано в регистрации. Информация от этом опубликована на сайте региональной избирательной комиссии. Пройти через избирательный фильтр не удалось лидеру тюменского обкома РКРП Александру Черепанову, а также Александру Агееву и Станиславу Подкорытову, не указавших своей партийной принадлежности.

В территориальном избиркоме Центрального округа Тюмени URA.RU рассказали, что все трое кандидатов нарушили избирательное законодательство. «Агеев и Подкорытов не собрали нужное количество подписей, а у Черепанова 5% подписей признано недействительными, что также является поводом для отказа», — сообщили в ТИК.

Получить оперативный комментарий по телефону от Черепанова не удалось — политик оказался занят. Контактов Агеева и Подкорытова редакция не имеет.

Борьбу за депутатское кресло продолжат четыре представителя парламентских партий: Юрий Баранчук («Единая Россия»), Александр Чепик (КПРФ), Олег Касьянов (ЛДПР) и Анастасия Шестакова («Справедливая Россия»). Место в облдуме стало вакантным после назначения экс-депутата Валерия Фалькова главой Минобрнауки РФ. Довыборы пройдут 13 сентября.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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