Тюменский избирком отказал в регистрации трем кандидатам в думу

Лидер тюменского обкома РКРП Александр Черепанов лишился шанса побороться за думское кресло Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Троим самовыдвиженцам на довыборы в Тюменскую областную думу отказано в регистрации. Информация от этом опубликована на сайте региональной избирательной комиссии. Пройти через избирательный фильтр не удалось лидеру тюменского обкома РКРП Александру Черепанову, а также Александру Агееву и Станиславу Подкорытову, не указавших своей партийной принадлежности.

В территориальном избиркоме Центрального округа Тюмени URA.RU рассказали, что все трое кандидатов нарушили избирательное законодательство. «Агеев и Подкорытов не собрали нужное количество подписей, а у Черепанова 5% подписей признано недействительными, что также является поводом для отказа», — сообщили в ТИК.

Получить оперативный комментарий по телефону от Черепанова не удалось — политик оказался занят. Контактов Агеева и Подкорытова редакция не имеет.

Борьбу за депутатское кресло продолжат четыре представителя парламентских партий: Юрий Баранчук («Единая Россия»), Александр Чепик (КПРФ), Олег Касьянов (ЛДПР) и Анастасия Шестакова («Справедливая Россия»). Место в облдуме стало вакантным после назначения экс-депутата Валерия Фалькова главой Минобрнауки РФ. Довыборы пройдут 13 сентября.