Тюменские эсеры определились с кандидатом в облдуму. Он претендует на место министра Фалькова

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кандидат в губернаторы Пискайкин. Пресс-конференция за 4 дня до выборов. Тюмень, справедливая россия, ср
От эсеров на место в парламенте претендует Анастасия Шестакова Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Анастасия Шестакова представит «Справедливую Россию» на довыборах в Тюменскую областную думу, которые пройдут 13 сентября. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии. Претендент на мандат депутата стала победителем праймериз 19 июня

«За Шестакову проголосовали пятеро членов комиссии», — рассказали в партии. Соперники кандидата в облдуму Сергей Черепанов и Жанар Кодоев набрали два и четыре голоса соответственно. Анастасия Шестакова является помощником действующего депутата облдумы, эсера Сергея Морева. Кроме того, она возглавляет пресс-службу реготделения партии.

Ранее агентство писало, что свои кандидатуры на довыборы выставили Юрий Баранчук («Единая Россия») и Александр Чепик (КПРФ). Конкуренцию им составит либерал-демократ Олег Касьянов. Место в региональном парламенте стало вакантным после того, как экс-депутат облдумы Валерий Фальков был назначен министром науки и высшего образования РФ.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «Тюмень» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...