Анастасия Шестакова представит «Справедливую Россию» на довыборах в Тюменскую областную думу, которые пройдут 13 сентября. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии. Претендент на мандат депутата стала победителем праймериз 19 июня
«За Шестакову проголосовали пятеро членов комиссии», — рассказали в партии. Соперники кандидата в облдуму Сергей Черепанов и Жанар Кодоев набрали два и четыре голоса соответственно. Анастасия Шестакова является помощником действующего депутата облдумы, эсера Сергея Морева. Кроме того, она возглавляет пресс-службу реготделения партии.
Ранее агентство писало, что свои кандидатуры на довыборы выставили Юрий Баранчук («Единая Россия») и Александр Чепик (КПРФ). Конкуренцию им составит либерал-демократ Олег Касьянов. Место в региональном парламенте стало вакантным после того, как экс-депутат облдумы Валерий Фальков был назначен министром науки и высшего образования РФ.
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