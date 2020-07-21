Следствие по делу Фургала могли специально затягивать

Сергей Фургал обвиняется в организации убийств Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Следствие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в заказных убийствах, могли преднамеренно затягивать. По данным Следственного комитета РФ, это может быть связано с серьезным влиянием Фургала на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции.

«Оказывалось давление на лиц, чьи показания в 2004 году имели значение для следствия. При составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Фургала по странной случайности была допущена ошибка», — сообщает СКР. Кроме того, по данным telegram-канала «Нешпрот», в процессе расследования уголовного дела по убийству в 2004 году сменился не один следователь, а само преступление со статьи «Убийство» перешло в статью о «Причинении смерти по неосторожности».

Первое судебное заседание состоялось только в 2008 году — спустя четыре года после совершения преступления. За это время фамилия Фургал исчезла из материалов дела и не звучала в итоговых документах. Также отмечается, что в ходе предварительного следствия была установлена причастность Фургала к убийству предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Это подтвердили и в Следственном комитете.

«После убийства предпринимателя Евгения Зори на первоначальном этапе его расследования в качестве подозреваемых в совершении этого преступления задерживались Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков», — говорится в сообщении ведомства. Однако спустя двое суток Фургал и Мистрюков были отпущены на свободу, а уголовное преследование в последующем в отношении них было прекращено ввиду отсутствия достаточных доказательств. Данные об уголовном преследовании Фургала и Мистрюкова не вносились в официальные базы и не учитывались при расследовании убийства в дальнейшем.

Сергей Фургал был задержан 9 июля возле своего дома. Его подозревают в организации убийств и в покушениях на убийства. Фургал заявил о полной непричастности к преступлениям, однако был арестован на два месяца. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово». В Следственном комитете заявили, что намерены изучить все обстоятельства, связанные с сокрытием уголовного преследования Сергея Фургала и его партнера.

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