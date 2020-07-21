Свердловский министр, которому прочат отставку, потеряет зама

Андрею Цветкову предстоит найти нового заместителя Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите переходит на новую работу. Об этом сообщило сразу несколько источников URA.RU, близких к медицинским кругам. Увольнение они считают признаком ослабления позиций главы регионального минздрава Андрея Цветкова, которому после визита федерального министра Михаила Мурашко предрекали отставку.

«Базите уходит в центр медицинской профилактики, нужно срочно подыскивать ей замену. Но большой очереди из кадров у Цветкова не стоит», — сообщил инсайдер. Он предположил, что должность замминистра могут предложить советнику Цветкова Игорю Борзунову. Борзунов в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что не получал такого предложения.

В пресс-службе минздрава не подтвердили предстоящие кадровые перестановки в руководстве регионального министерства. Ирена Базите отказалась от комментария, сославшись на занятость, сообщение в мессенджере она прочитала, но не ответила на него.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко задержался в Екатеринбурге после официального визита и узнал достаточно негативных фактов о работе медучреждений региона, чтобы предложить главе региона сменить руководителя профильного министерства.