Глава свердловского минздрава получил последнее предупреждение

Михаил Мурашко задержался в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Визит главы российского Минздрава Михаила Мурашко в Екатеринбург лишь номинально был однодневным. Федеральный министр задержался в родном регионе и узнал достаточно фактов, чтобы заставить задуматься губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о смене руководителя регионального минздрава Андрея Цветкова. По данным инсайдеров, свердловский чиновник получил последнее предупреждение.

У Андрея Цветкова много недоброжелателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Михаил Мурашко, который прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом в пятницу, 17 июня, по данным источников в медицинских кругах, вернулся в Москву лишь в субботу вечером. В выходные министр, по словам инсайдеров, не только общался с родственниками (в Екатеринбурге живут его родители), но и провел ряд неофициальных встреч с представителями медицинского сообщества. «Мурашко и раньше был не самого лучшего мнения о свердловском министре Цветкове, теперь же, когда область семимильными шагами догоняет по числу заболевших коронавирусом Москву, его уверенность только усилилась. У Цветкова — последнее предупреждение, дальше Мурашко будет настаивать на его замене», — рассказал информированный собеседник агентства. Он уточнил, что министр провел неофициальные переговоры с руководителями нескольких лечебных учреждений, не уточнив фамилии.

В медицинской среде у главы свердловского минздрава немало недоброжелателей, которые могли довести до министра информацию о проблемах регионального здравоохранения.

После своего прихода на пост в 2017 году Цветков постарался взять под контроль основные клиники и поставить в руководство близких ему главврачей, однако сместить удалось далеко не всех. Так, в числе оппозиционно настроенных инсайдеры в медицинской среде называют действующих главврачей городской клинической больницы №40 Александра Прудкова, горбольницы №20 Семена Хмельникера, ЦГКБ №1 Дмитрия Айрапетова, ОДКБ№1 Олега Аверьянова, главврача «Клиники сердца» Яна Габинского. Александр Прудков и Олег Аверьянов не ответили на звонок URA.RU, телефон Яна Габинского был отключен.

Александра Прудкова считают последовательным критиком главы регионального Минздрава Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Припоминают Цветкову не только провалы во время борьбы с коронавирусом, но и историю с массовым увольнением медиков в Демидовской больнице Нижнего Тагила летом прошлого года. В момент, когда обострилась ситуация, Андрей Цветков был в отпуске и прерывать его не стал, отреагировал на жалобы медиков он лишь после того, как историю прокомментировали в Кремле. Еще один источник в медицинской среде Свердловской области отметил, что единственный шанс Цветкова сохранить свой пост — максимально скрупулезно исполнять предписания, которые оставил региональному минздраву Мурашко.

Возможность отставки Цветкова мало кого удивляет как среди медиков, так и среди чиновников.

Евгению Куйвашеву (справа) придется найти замену министру здравоохранения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Выбор Цветкова [на пост министра] вообще озадачил врачебное сообщество. Со многими общался — считают, что он неприятный тип», — прокомментировал высокопоставленный источник в одном из соседних регионов. «Цветков при назначении вызывал отторжение у многих главврачей, напряженные взаимоотношения перерастали в затяжные конфликты. Это не могло не сказаться на здравоохранении Свердловской области», — прокомментировал политолог Михаил Коробельников.

Вице-губернатор одного из уральских регионов рассказал, что согласование нового кандидата с федеральным министерством может занять довольно продолжительное время: «От месяца и больше, в каждом регионе свои особенности, проверка от силовиков — обязательно». В то же время он не исключил, что назначение в порядке исключения может пройти в минимальные сроки. «Возможно, с отставкой Цветкова пока не будут спешить, чтобы списать на него все проблемы, которые еще могут возникнуть во время борьбы с коронавирусом. В этом смысле удобнее провести отставку осенью», — предположил инсайдер.

Михаил Коробельников считает, что губернатор Евгений Куйвашев должен самостоятельно предложить новую кандидатуру на пост руководителя регионального минздрава чтобы продемонстрировать, что он владеет ситуацией в регионе. «Сейчас должен идти переговорный процесс, скрытый от посторонних глаз, который не должен появляться в СМИ, потому что слишком много эмоций будет внесено в процесс и слишком много мин замедленного действия может появиться в системе здравоохранения», — предупредил политолог.

«Кадровые вопросы в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации относятся к компетенции руководителей регионов», — прокомментировали в Минздраве РФ вопрос о возможной отставке Цветкова. В министерстве здравоохранения Свердловской области комментарии о возможной отставке руководителя давать отказались, сочтя вопрос некорректным. В департаменте информполитики правительства Свердловской области на запрос агентства не ответили.