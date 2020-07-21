Инсайд: главный медиарупор властей ХМАО меняет директора

Новому руководителю предстоит решить ворох накопившихся проблем Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Следующим директором окружной телерадиокомпании Югры с высокой долей вероятности станет руководитель издательского дома «Новости Югры» Алексей Елизаров. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник в правительстве ХМАО.

«На прошлой неделе прошел конкурс, индивидуальные собеседования тоже состоялись. Принципиальное решение принято, дело за формальностями — кандидатуру Елизарова должны утвердить решением правительства ХМАО», — добавил инсайдер.

Таким образом, своего поста директора ОТРК «Югра» лишается Валерий Раевский, который также выдвигал свою кандидатуру на пост директора. Конкуренцию ему, кроме Елизарова, составили его нынешний заместитель Любовь Госниц, бывший директор МАУ «Открытый регион» Оксана Макеева, нынешний заместитель директора этой же структуры Ольга Межлумян и руководитель телекомпании «Норд» Андрей Сиюткин.

В департамент общественных и внешних связей ХМАО отправлен запрос с просьбой прокомментировать информацию инсайдера URA.RU. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Дозвониться до действующего директора ОТРК «Югра» также не удалось — его телефон вне зоны действия сети.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО завершен прием документов от кандидатов, которые желают занять должность директора ОТРК «Югра». Также осведомленные источники неоднократно говорили о том, что Раевский не сохранит должность директора окружного телеканала, одной из задач которого является распространение официальной позиции региональных органов власти по всему ХМАО.