Судимые кандидаты выдвинулись на выборы в Курганской области

На выборы в Курганской области собираются 25 кандидатов с погашенной судимостью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

На выборах 13 сентября собираются участвовать 25 курганских кандидатов с погашенными судимостями. Четыре из них — избираются в Курганскую областную думу. Такая информация размещена в документах областной избирательной комиссии.

Кандидатов судили за взяточничество, кражи, мошенничество, разбойничество, причинение вреда здоровью, угоны, хулиганство, хранение оружия, нарушение правил ПДД и неуплату алиментов. Кандидатов с погашенными судимостями нет в Белозерском, Варгашинском, Звериноголовском, Каргапольском, Лебяжьевском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Частоозерсоком, Щучанском и Юргамышском районах.

В облдуму выдвигаются четыре кандидата, у которых были судимости. От «Справедливой России» планируют участвовать в выборах два таких кандидата: Роман Филимонов (был осужден за хулиганство) и Роин Цховребов (незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ). От КПРФ выдвигается Владимир Горбунов, которого привлекали за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия. Кандидата от «Яблока» Дениса Благинина судили за невыплату алиментов.

В документах избиркома еще было указано, что судимость была у кандидата в облудуму от «Единой России», но в региональном отделении партии URA.RU ответили, что это не так. В пресс-службе облизбиркома URA.RU подтвердили, что сведения о судимости кандидата были некорректны, и их обновят.

«Мы к этому вопросу [судимости] относимся внимательно, но если уровень выборов низкий, там могут быть исключения. Что касается выборов в органы государственной власти, государственную и областную думу — это принципиальный вопрос», — объяснил URA.RU руководитель регионального исполкома «Единой России» Родион Вяткин. На выборах более низкого уровня от партии будут участвовать пять кандидатов с погашенными судимостями.

13 сентября состоятся выборы облдуму в Шадринскую городскую думу и в 23 из 24 районных дум. За места в облдуму собираются бороться 322 списочника и 74 одномандатника «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Яблока», «Партии Роста», «Партии пенсионеров» и один самовыдвиженец.