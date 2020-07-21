Бывший вице-губернатор возвращается в Челябинск

Николай Сандаков уже собрал вещи, чтобы вернуться в Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Вице-губернатор Челябинской области задержан ФСБ

Прокуратура не стала оспаривать решение об условно-досрочном освобождении бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова, осужденного за коррупцию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского суда Оренбурга, где было вынесено решение об УДО. 21 июля решение вступило в силу. Сам Сандаков сообщил URA.RU, что уже сегодня выезжает в Челябинск.

«20 июля истек срок апелляции на решение об УДО Сандакова, — пояснили URA.RU в суде. — Документов от прокуратуры не поступило». Решение должно было вступить в силу, если нет возражений от прокуратуры, в течение десяти дней после того, как экс-чиновник получил на руки постановление об УДО.

«Это постановление я получил 10 июля, — рассказал URA.RU Сандаков. — Сегодня оно вступило в силу и сегодня же я выезжаю в Челябинск, к семье». Как пояснил бывший вице-губернатор, за ним в Оренбург приехали друзья, чтобы отвезти в Челябинск.

Сандаков курировал внутреннюю политику Челябинской области. Его задержали в конце марта 2015 года. Чиновника обвинили в мошенничестве, получении взятки и взломе чужой электронной почты. Год он провел в СИЗО, год под домашним арестом и полтора года на свободе под залогом. В 2018 году его приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей. Через год он добился замены наказания на принудительные работы, которые отбывал в Оренбурге.

После того, как было принято решение об УДО, Сандаков заявил URA.RU, что не будет после возвращения в Челябинск заниматься политикой. «Ни публичной, ни связанной с выборными технологиями», — подчеркнул он. Сандаков также сообщил, что не планирует возобновлять свое участие в движении «Челябинск, дыши!», которое он создал, когда стал фигурантом уголовного дела.