Весь мир участвует в гонке за лидерство в разработке вакцины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Спор между Минздравом РФ и Минобороны РФ о готовности вакцины от коронавируса связан с гонкой за лидерство в работе над препаратом. Таким мнением с URA.RU поделился ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, разработчик вакцин от коронавируса SARS-CoV и вируса Эбола Александр Чепурнов. По его словам, есть риск, что из-за этой конкуренции получить качественную вакцину удастся не сразу.

Ранее первый замминистра обороны Руслан Цаликов сказал, что первая российская вакцина от коронавирусной инфекции полностью готова. В Минздраве с этим заявлением поспорили. Как подчеркнул помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, препарат еще находится на стадии клинических испытаний.

«Очевидно, что Минобороны позволило сделать такое заявление из-за гонки за лидерство в создании вакцины — причем это гонка не только честолюбия, но еще и денежная. Проявление этой гонки в России мы еще увидели на первом этапе борьбы с коронавирусом — тогда Роспотребнадзор организовал себе монополию на диагностику вируса и долгое время держал ее», — рассказал Чепурнов. Эксперт подчеркнул, что Минздрав поспешил опровергнуть заявление Цаликова для того, чтобы обезопасить себя: если на рынок выйдет недостаточно проверенный препарат, то ответственными за это будут они. Однако также это может быть связано с конкуренцией в производстве вакцины.

Кроме того, Чепурнов заявил, что с испытаниями российской вакцины от коронавируса на добровольцах все могло быть не так гладко, как об этом сообщали ведомства. «У нас достаточно бравурные заявления о том, что все добровольцы хорошо себя чувствуют. Но при этом мне несколько раз попадались квалифицированные вирусологи, знакомые с ситуацией, которые откуда-то имеют информацию о том, что с добровольцами все не так просто — было достаточно большое количество реакций», — поделился ученый.

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