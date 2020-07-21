20 июля 2020
19 июля 2020

Путин наградил легендарного политика из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Кобылкин, Неелов и чуть-чуть инаугурация, ермаков александр, портрет
Александр Ермаков почти семь лет занимает кресло сенатора Совфеда Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин наградил члена Совфеда от ЯНАО Александра Ермакова. Сенатор удостоился медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, говорится в соответствующем указе главы государства.

«За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», — сказано в пояснении к награде. Вместе с Ермаковым медаль получили другие сенаторы — Алексей Коротков (Калининградская область), Вадим Харлов (Ульяновская область) и Андрей Епишин (Тверская область).

Ермаков занимает пост в Совфеде с 2013 года. Его политическая карьера в ЯНАО началась еще в конце 1990-х годов. В регионе он руководил избирательными кампаниями экс-губернатора Юрия Неелова и бывшего главы Тюменской области Сергея Собянина. Несколько раз избирался в ямальское заксобрание. В Совете Федерации Ермаков занял место экс-владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, который досрочно сложил полномочия, а спустя несколько лет бежал из России.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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