Путин наградил легендарного политика из ЯНАО

Александр Ермаков почти семь лет занимает кресло сенатора Совфеда Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин наградил члена Совфеда от ЯНАО Александра Ермакова. Сенатор удостоился медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, говорится в соответствующем указе главы государства.

«За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», — сказано в пояснении к награде. Вместе с Ермаковым медаль получили другие сенаторы — Алексей Коротков (Калининградская область), Вадим Харлов (Ульяновская область) и Андрей Епишин (Тверская область).

Ермаков занимает пост в Совфеде с 2013 года. Его политическая карьера в ЯНАО началась еще в конце 1990-х годов. В регионе он руководил избирательными кампаниями экс-губернатора Юрия Неелова и бывшего главы Тюменской области Сергея Собянина. Несколько раз избирался в ямальское заксобрание. В Совете Федерации Ермаков занял место экс-владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, который досрочно сложил полномочия, а спустя несколько лет бежал из России.