Александр Аристов (на фото) и его партнер Юрий Антипов не будут судиться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинские олигархи Аристов и Антипов делят бизнес

Юристы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) 21 июля направили в арбитражный суд просьбу отозвать ранее поданный иск с претензиями к агрохолдингу «Ариант». Юрий Антипов и Александр Аристов, ранее владевшие этими предприятиями в равных долях, решили разделить свой бизнес мирно, не привлекая к процессу судебные органы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Антипова.

«Это был скорее технический иск, который подавался в арбитраж еще в июне, его целью было устранение недочетов при регистрации имущества обоих компаний, — комментирует ситуацию юрист Алексей Пархоменко, — Точнее, третьей очереди комбикормового завода — его строил ЧЭМК, а документы на право собственности были оформлены на «Ариант»». Чтобы исправить прежние ошибки при регистрации и был подан иск».

«С момента подачи какое-то время суд оставлял исковое заявление без движения, чтобы он был принят к производству требовался еще ряд необходимых документов. Но после того, как собственники договорились осуществлять раздел совместного бизнеса исключительно мирно, то даже „технический иск“ решено было отозвать», — уточнили в пресс-службе Антипова. О том, что суд не прекратился стало известно из базы данных суда, после подачи со стороны ЧЭМК нового ходатайства. Теперь суд будет прекращен.

Это первый официальный комментарий со стороны Антипова, подтверждающий, что в настоящее время два деловых партнера делят бизнес-империю, которую начинали строить в начале девяностых годов. Представители Антипова также подтверждают, что стороны решили договориться миром, без судов.

Аристов получит «Ариант» (центр пищевой индустрии и одноименную агрофирму) и «Кубань-Вино». Антипов становится единоличным хозяином ЧЭМК. Сделка будет оформлена ориентировочно к концу августа. Сейчас стороны также делят иное имущество — торговый центр, бассейн, спорткомплекс и прочую недвижимость. Переговоры со свердловским бизнесменом Дмитрием Пумпянским по созданию нового производства, будет вести Антипов.