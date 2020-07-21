Александр Аристов не свернул судебный спор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинские олигархи Аристов и Антипов делят бизнес

Судебный спор между Челябинским электрометаллургическим комбинатом (ЧЭМК) и агрофирмой «Ариант», за которым стоит раздел бизнеса между собственниками предприятий Александром Аристовым и Юрием Антиповым, будет продолжаться. В арбитражный суд региона поступили новые бумаги от ЧЭМК. Суд продолжается, несмотря на то что Аристов и Антипов договорились о перемирии.

«Подано ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов», — говорится в сообщении в базе данных суда от 20 июля. Ходатайство подал ЧЭМК. «Ранее суд оставил иск ЧЭМК к агрофирме без движения, так как заявление было подано с нарушениями, — напомнил URA.RU источник в окружении Аристова и Антипова. — Теперь ЧЭМК исправил недочеты и заявлению должны дать ход». На ЧЭМК и в «Арианте» судебный процесс не комментируют.

Согласно иску, ЧЭМК требует признать, что у агрофирмы нет прав собственности на часть объектов недвижимости, которые находятся на территории комбикормового завода в поселке Красногорский. Заявление было подано тогда, когда Аристов и Антипов заявили о разделе бизнеса, который начали строить еще в начале девяностых годов.

Новые бумаги поступили в суд уже после того, как стало известно, что Аристов и Антипов решили, как именно поделят бизнес. До этих переговоров бизнесмены долго не встречались. Было решено, что Аристов получит «Ариант» (центр пищевой индустрии и одноименную агрофирму) и «Кубань-Вино». Антипов становится единоличным хозяином ЧЭМК. Сделка будет оформлена ориентировочно к концу августа. Сейчас стороны также делят иное имущество — торговый центр, бассейн, спорткомплекс и прочую недвижимость. Переговоры со свердловским бизнесменом Дмитрием Пумпянским о создании совместного с ЧЭМК производства будет вести Антипов.

«Суд между ЧЭМК и „Ариантом“ будет продолжаться до тех пор, пока Аристов и Антипов не оформят раздел бизнеса юридически. Это своего рода страховка, для обеих сторон, чтобы переговоры не сорвались», — рассказал URA.RU источник в окружении бизнесменов. На ЧЭМК и в «Арианте» судебный процесс не комментируют.