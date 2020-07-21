Инцидент произошел в ИК-40 Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В исправительной колонии №40 (расположена в Кунгуре, Пермский край) обнаружен труп осужденного со следами глубоких порезов на руках и шее. О случившемся сообщает основатель Gulagu.net Владимир Осечкин на своей странице в соцсетях. Правозащитник считает, что смерть осужденного могли инсценировать сотрудники ИК-40, с которыми у него произошел конфликт.

«По одной версии, у осужденного был конфликт с двумя сотрудниками ИК-40 и он неоднократно угрожал им после освобождения отомстить за унижения. Сотрудники колонии воспринимали их как реальные, и потому решились на убийство. По другой версии, его подвергли жестокому обращению и унижениям, не оказывали необходимой медпомощи как ВИЧ-инфицированному, оскорбляли и доводили до суицида», — пишет Осечкин.

Правозащитник также обратился в органы прокуратуры с просьбой провести проверку инцидента. Он отмечает, что погибшему оставалось 10 дней до выхода на свободу.

В пресс-службе ГУ ФСИН по Пермскому краю URA.RU подтвердили информацию о смерти осужденного в ИК-40. Там отметили, что мужчина совершил попытку суицида. Его пытались спасти медики, но он скончался до приезда «скорой».

«Смерть осужденного была констатирована врачом скорой медицинской помощи. При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено, в камере осужденный находился один», — пояснили в пресс-службе краевой ФСИН. По факту смерти осужденного проводится служебная проверка, материалы переданы в следственные органы.

URA.RU писало также о скандальной колонии №9 города Соликамска, где был избит и изнасилован осужденный. После громкой истории там вскрылись и другие инциденты, связанные с осужденными.