Иван Светличный больше не является членом «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Глава Целинного района Курганской области Иван Светличный вышел из «Единой России» по собственному желанию. Об этом URA.RU заявил секретарь регионального отделения партии Евгений Кафеев. Ранее появилась информация, что «Партия Роста» выдвинула Светличного в Курганскую облдуму.

«Светличный написал заявление и вышел из партии», — заявил Кафеев. Источник агентства, близкий к политическим кругам региона, считает, что нет ничего удивительного, что чиновник сменил партию: «На мой взгляд, в этом нет большой политики. Раньше Светличный работал под руководством [директора ООО „Теплоресурс“ Леонида] Бычкова, который возглавляет региональное отделение „Партии Роста“. Видимо, Бычков доверяет ему». Получить оперативные комментарии Светличного URA.RU не удалось — его телефон оказался недоступен.

Светличный выдвинут по одномандатному округу №16 (Макушинский, Мокроусовский, Петуховский и Частоозерский районы). Также «Партия Роста» выдвинула главу поселка Юргамыш Алексея Першина (участвовал в борьбе за этот пост в качестве самовыдвиженца) — он является кандидатом в депутаты по округу №12 (Юргамышский и Каргапольский районы). «Светличный и Першин имеют огромный опыт и ежедневно решают проблемы десятков и сотен жителей не самых благополучных районов региона», — пояснили выбор в региональном отделении «Партии Роста».

Ранее URA.RU сообщало, что в конце 2019 года депутаты Целинной районной думы поставили Светличному «неуд» за работу в течение года. В мае он обжаловал это решение в суде. В июне сотрудники Следственного комитета провели выемку документов в администрации Целинного района.

Выборы в Курганскую областную думу состоятся 13 сентября. За 34 места в региональном парламенте будут бороться представители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Яблока», «Партии Роста», «Партии пенсионеров» и один самовыдвиженец.