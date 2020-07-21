Власти ХМАО раскрыли секрет победы над эпидемией коронавируса

Для координации всех служб и ветвей власти создали мобильную спецгруппу, контролирующую решения на местах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для ликвидации очагов коронавируса в ХМАО создана мобильная рабочая группа регионального оперативного штаба (МРГ РОШ), главная задача которой — оценивать эпидситуацию в муниципалитетах и вносить предложения, а также корректировать решения местных властей. Об этом URA.RU рассказал руководитель МРГ РОШ Владислав Нигматулин.

«Были определены так называемые горячие точки, где ситуацию с распространением коронавируса не удается стабилизировать. В список вошли Сургут, Сургутский район, Нефтеюганск, Нефтеюганский район, Пыть-Ях, Когалым, Лангепас и Югорск. В каждом из этих муниципальных образованиях первое, что делалось — выстраивались отношения между врачами, Роспотребнадзором, мэрией, силовиками. Нужно было сделать так, чтобы все друг друга слушали и понимали, что друг от друга требуется», — рассказал Нигматулин.

По его словам, каждое муниципальное образование требовало особого подхода. Например в Сургуте, после оценки ситуации, стало понятно, что нужно проводить так называемое санпросвещение. Другими словами — объяснять людям, как действовать, если в семье или в числе знакомых есть больные коронавирусом люди. Где-то — учить людей контролировать работу управляющих кампаний, где-то объяснять, что маски нужно носить не только в больнице, но и при посещении торговых центров. В отдельных муниципалитетах пришлось контролировать даже работу рейдов, проводимых властями, по поиску нарушителей требований Роспотребнадзора.

«В результате совместной работы нашей группы и властей муниципалитетов, за две недели удалось снизить число заражений по всей территории ХМАО, а особенно в тех населенных пунктах, где ситуация была самой напряженной. Работа будет продолжаться», — резюмировал Нигматулин.

Ранее URA.RU ограничительные мероприятия, действующие в ХМАО в связи с распространением COVID-19, начнут снимать завтра. Соответствующее заявление сделала глава региона Наталья Комарова во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.