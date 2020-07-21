Россияне нашли способ выехать за границу в пандемию

В Москве появились организации, предлагающие россиянам оформить визы для поездки за границу в обход запретам. Граждан отправляют «на лечение».
По информации одной из сотрудниц центра, документы оформляются на основе реальной истории болезни. В ней специалисты ищут любой предлог для отправления клиента на лечение в страну, куда он хочет поехать.
«У нас люди для того, чтобы уехать в Европу, этим пользуются… Не бывает ведь на 100 процентов здоровых людей. Что-то можно именно в вашей истории болезни… придумаем, сделаем», — цитирует работницу центра «Царьград».
Однако юристы предупреждают, что нелегальное оформление документов может принести много проблем. Самое меньшее, что грозит за такой обман, — отзыв визы. В худшем же случае — депортация из страны и внесение в черный список. «Впоследствии получить визу будет очень сложно», — отметил юрист Георгий Мохов. Кроме этого, никто в центре не дает гарантию, что на рейс точно удастся попасть.
Россия закрыла международное авиасообщение с 27 марта на фоне роста числа заражений коронавирусом, напоминает RT. Глава Росавиации Александр Нерадько предложил в ближайшее время возобновить международные рейсы из шести городов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. Отмечается, что аэропорты выбраны по географическому принципу — в каждом макрорегионе определена крупная воздушная гавань, через которую за рубеж смогут летать жители соседних городов. По словам экспертов, от этого решения могут пострадать чартерные авиакомпании. При этом требования по соблюдению эпидемиологического режима должны быть одинаковыми для всех аэропортов, независимо от наличия международных рейсов в их расписании.