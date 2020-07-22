Ранее сообщалось, что в Луцке мужчина захватил автобус с пассажирами. Злоумышленник сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, и представился Максимом Плохим. При себе у него была взрывчатка и оружие. Как пишет Life , у него имеются психические расстройства. Согласно данным издания, мужчина недавно был на учете у психиатра. Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с призывом «посмотреть фильм «Земляне» , как того требовал мужчина, захвативший заложников в автобусе в Луцке. Позже он удалил его.

Он добавил, что сотрудники Службы безопасности сейчас проводят следственные действия по факту террористического акта. Сообщники террориста задержаны. По факту захвата заложников полиция завела уголовное производство по статье 147 УК «Захват заложников», статье 348 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», статье 263 «Незаконное обращение с оружием». СБУ открыла уголовное производство по статье 258 «Террористический акт», передает РИА «Новости». Отмечается, что правоохранители будут вести работы на месте захвата заложников всю ночь для того, чтобы восстановить всю картину событий.

«У него действительно был пистолет и автомат. У него действительно была одна граната боевая. Поэтому угроза была. Но сейчас все в прошлом», — цитируеет Авакова Пятый канал.

У захватчика заложников в Лучке нашли пистолет, автомат и гранату. Также арсенал оружия обнаружен у сообщника террориста из Харькова. Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

У террориста и его сообщника найдены пистолет, автомат и гранаты Фото: Илья Московец © URA.RU

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