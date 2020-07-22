Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о второй половине лета в России. По его словам, в ряде регионов останется аномальная жара.

«Ожидается теплая осень с увеличением аномалии тепла. В сентябре — плюс один градус к климатической норме, в октябре — плюс два, в ноябре — плюс пять. И декабрь будет очень теплый, — цитирует Тишковец « Известия ». Однако, по мнению экспертов, всё это продлит сезон активности клещей и усилит риск лесных пожаров.

По его словам, вторая половина лета в центральной части страны будет стабильной и устойчивой. Температура ожидается близкой к норме или даже выше. Ожидается, что в августе будет примерно 21—26 градусов. Осадков в августе будет меньше, сказал эксперт. Он отметил что благоприятная погода установится и осенью.

Дожди, которые обрушились на Россию, в ближайшее врем прекратятся. Оставшаяся часть лета будет теплой. Комфортной должна быть и осень: сентябрь прогнозируют теплее нормы на один градус, октябрь — на два, а ноябрь — на пять. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

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