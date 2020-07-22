21 июля 2020

Россиянам пообещали теплую осень. Но есть минусы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Нижневартовск, погода, бабье лето, желтые листья, солнце, осень
Осенью установится комфортная погода Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Дожди, которые обрушились на Россию, в ближайшее врем прекратятся. Оставшаяся часть лета будет теплой. Комфортной должна быть и осень: сентябрь прогнозируют теплее нормы на один градус, октябрь — на два, а ноябрь — на пять. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, вторая половина лета в центральной части страны будет стабильной и устойчивой. Температура ожидается близкой к норме или даже выше. Ожидается, что в августе будет примерно 21—26 градусов. Осадков в августе будет меньше, сказал эксперт. Он отметил что благоприятная погода установится и осенью.

«Ожидается теплая осень с увеличением аномалии тепла. В сентябре — плюс один градус к климатической норме, в октябре — плюс два, в ноябре — плюс пять. И декабрь будет очень теплый, — цитирует Тишковец «Известия». Однако, по мнению экспертов, всё это продлит сезон активности клещей и усилит риск лесных пожаров.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о второй половине лета в России. По его словам, в ряде регионов останется аномальная жара.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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