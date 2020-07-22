Врио главы Хабаровского края не допустит давления протестующих

Михаил Дегтярев не позволит манипулировать собой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не допустит на новом посту давления со стороны местных жителей, участвующих в акциях протеста в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала. Об этом заявил сам Дегтярев в беседе с ТАСС.

«Я все пытаюсь послать сигнал тем, кто выходит на улицы. Я для народа открыт, но диктовать мне, что мне делать — выходить, не выходить, общаться здесь или общаться там, общаться только с этими людьми или принять только такую позицию я не позволю», — сказал Дегтярев. По словам врио главы региона, во вторник во дворе правительства Хабаровского края собралась толпа, призывавшая его выйти. Однако он не стал поддаваться на провокации по нескольким причинам. Во-первых, протестующие нарушают социальную дистанцию, а во-вторых, врио не мог бросить дела.

Дегтярев призвал участников протестов направить свои силы не на уличные акции, а на добрые дела. В условиях пандемии ветераны, дети и одинокие люди особенно нуждаются в помощи, отметил он. Врио губернатора Хабаровского края также добавил, что не допустит давления и попыток манипуляции со стороны местных элит и федеральных финансово-промышленных групп, представленных в регионе, а также не позволит сделать это «улице».

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Фургала арестовали по подозрению в организации покушений на убийство и убийствах предпринимателей в начале 2000 годов, передает портал «Утро.ру». Врио главы региона был назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Во вторник его представили региональному правительству.