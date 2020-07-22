Три версии потопа в Сергах, о которых нужно знать главе МЧС

Среди версий — ремонтные работы на набережной, затор на сетях Нижне-Сергинского металлургического завода и природный характер ЧП Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Наводнение в Нижних Сергах

В Нижних Сергах обсуждаются три причины потопа — помимо природной, связанной с рекордными осадками, речь идет о двух техногенных, сообщает с места событий корреспондент URA.RU.

По мнению местных жителей, причина наводнения в том, что городская администрация собирались делать гранитную набережную. «Блоки сложили так, что когда начались дожди, речушка разлилась, а блоки сыграли роль дамбы. Вместо того, чтобы вода ушла в реку Серга, она хлынула на дома. Жители считают, что наводнение рукотворное, из-за коммунальщиков», — уточнил собеседник.

В наводнении в Нижних Сергах также может быть виноват Нижнесергинский металлургический завод — филиал НЛМК. Версия поднималась на оперативном штабе по ликвидации ЧС. «Речка Заставка протекает частично по территории завода. Видимо, чтобы к ним не проникала, они поставили под мостом решетки. Когда пошла вода, в них набился мусор — это и привело к затору и большому разливу воды», — рассказал сотрудник коммунальной службы.

В пресс-службы завода URA.RU уточнили, что русло реки Заставка на территории завода «НЛМК-Урал» всегда поддерживалось в надлежащем состоянии и не было ничем засорено. «Более того, производственная площадка находится гораздо ниже по течению, чем место затопления и территории основных разрушений. Река вышла из берегов примерно в нескольких километрах от территории НЛМК-Урал»», — уточнили там.

Представители органов власти опровергают эти версии. «Причина ЧС — чисто природного характера», — заявил URA.RU министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев. С ним согласен и глава Нижнесергинского муниципального района Валерий Еремеев. Человеческого или техногенного фактора в произошедшем ЧП он не усматривает.

Улицы Нижних Серег затопило 20 июля после ливня. В итоге три дома оказались разрушены, затоплены еще 63 дома, а также необходимо ремонтировать четыре моста. Всего было эвакуировано около 200 человек. 21 июля президент России Владимир Путин поручил главе МЧС России Евгению Зиничеву вылететь на место ЧП. Главный спасатель страны прибыл в регион накануне вечером и прилетит на вертолете в затопленный город сегодня после 10:00.