Власти назвали причину внезапного наводнения в Нижних Сергах

Человеческого или техногенного фактора в ЧП не усматривается Фото: Анна Майорова © URA.RU

Затопление свердловского города Нижние Серги вызвано причинами природного характера. Об этом URA.RU заявил глава Нижнесергинского муниципального района Валерий Еремеев. Человеческого или техногенного фактора в произошедшем ЧП он не усматривает — все дело в объеме осадков, выпавших за короткое время в одном месте, из-за чего вышла из берегов речка Заставка, берущая начало в горах.

«Три речки выпало в одной точке! — заявил мэр Нижних Серег, отметив, что никто не мог ожидать такого (обычно речка Заставка — очень мелкая). — Наш город находится в естественном котловане — вся вода с гор стекла в эту воронку, набрала скорость и начала собирать легкие сооружения на своем пути».

Сыграло роль и скопление мусора, который несла вода, перед одним из мостов, что привело к еще большему разливу. «Мостовой переход находится в центре [города] — мы его разобрали в течение трех часов, восстановили водоток в каскад прудов», — рассказал Еремеев.

По словам мэра, ликвидация ЧП идет полным ходом. «Спасатели разбирают завалы, электроснабжение почти восстановили, скоро воду запустим», — говорит глава Нижних Серег.

Ранее сообщалось, что в городе Нижние Серги Свердловской области из-за обильных дождей вышла из берегов река Заставка: паводком затопило 231 жилой дом, в котором проживает 550 человек, эвакуировано 7 человек, пятеро (в том числе трое детей) размещены в пункте временного пребывания. В городе введен режим ЧС, отключено электричество, остановлен Нижнесергинский металлургический завод (производственная площадка «НЛМК-Урал»). На месте работают 390 спасателей и 59 единиц техники.