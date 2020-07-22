В ЯНАО начали массово умирать пациенты с коронавирусом

На Ямале известно о 9831 случае коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по противодействию инфекции. За последние два дня умерли сразу восемь COVID-пациентов.

«Вынуждены констатировать четыре летальных случая в новоуренгойской больнице среди пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Самому молодому из них 45 лет. Остальные пациенты старше 50-ти, течение болезни было тяжелым и осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями», — рассказала глава ямальского оперштаба Татьяна Бучкова.

Помимо этого, за минувший день коронавирусом заразились 175 жителей ЯНАО. Самый большой всплеск произошел в Муравленко, где болезнь подтвердили у 45 человек. В Новом Уренгое, который продолжает оставаться эпицентром COVID на Ямале, вирус подхватили 32 жителя. В Ноябрьске заболели 17 горожан, в Тарко-Сале — 12, в Салехарде — шесть, в Губкинском — пять. Сразу три человека заразились в селе Яр-Сале, общее число случаев выросло там до 13.

За все время в ЯНАО подтвержден 9831 случай коронавируса. Число жертв инфекции теперь выросло до 68 человек. Сутками ранее, 21 июля, скончались также четыре пациента. Очередной волне смертей предшествовало затишье, когда с 18 июля не умер ни один ямалец с коронавирусом. За период пандемии вылечился 4931 житель ЯНАО. Сейчас 901 человек госпитализирован, пять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции (Rt) в ЯНАО равен 1,01. Из-за этого власти округа пока не могут перейти ко второму этапу снятия карантина. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для этого коэффициент должен быть не выше 0,8 в течение четырех дней. Карантин на Ямале продлен до 15 августа.