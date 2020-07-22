Лидер тюменского обкома РКРП Александр Черепанов готов выйти на митинг без согласования мэрии Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменские члены Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) объявили о выходе на митинг 31 июля. Информация об этом опубликована на странице главы обкома партии Александра Черепанова в соцсети «ВКонтакте». Поводом для протеста стал отказ в регистрации коммуниста на довыборы в областную думу.

«Тюменский областной комитет РКРП-КПСС, МОД „Трудовая Тюмень“, областной Совет РКСС, областной комитет Советских женщин уведомили администрацию города о проведении в Тюмени 31 июля митинга», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что кандидатуру Черепанова отклонили из-за того, избирком признал недействительными около 700 подписей, поданных за самовыдвиженца.

Черепанов разговоре с агентством обвинил областной избирком в «противодействии ему» и многочисленных нарушениях. «В частности, часть подписей проверяли без моего присутствия», — рассказал он. Кроме того, по словам политика, из-за путаницы с подписными листами (якобы допущенной избиркомом) подписи пришлось собирать повторно.

Глава комитета по межнациональным отношениям мэрии Тюмени, в чьих полномочиях прописано согласование митингов и пикетов, Роман Малыгин отметил, что РКПР рекомендовано перенести акцию на более поздний срок. Это сделано потому, что в регионе до 16 августа действует режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса — массовые мероприятия (а Черепанов заявил до 500 человек возможных участников митинга) запрещены.

«Активисты предупреждены о решении. И если они проведут мероприятие 31 июля, оно будет считаться несанкционированным, что повлечет за собой административную ответственность», — объяснил чиновник. Черепанов на вопрос URA.RU ответил, что переносить митинг не собирается.

Довыборы в облдуму пройдут 13 сентября. Депутатское кресло оказалось вакантным после того как экс-парламентарий Валерий Фальков был назначен главой Минобрнауки РФ.