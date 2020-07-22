В Москве за две недели до свадьбы жестоко убили невесту. Жених пропал без вести

© Служба новостей «URA.RU»
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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, насилие, бытовое убийство, удушье
Пропавший мужчина фигурирует в качестве основного подозреваемого Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Москвичка в ходе поисков пропавшего сына наткнулась на труп своей будущей невестки. Теперь сына ищут еще и сотрудники полиции.

Труп 25-летней жительницы Москвы Марины обнаружила мать ее сожителя, когда приехала искать пропавшего сына в его квартиру. Сотрудникам полиции женщина рассказала, что ее сын несколько дней не выходил на связь. Когда она приехала к нему квартиру, обнаружила там тело его невесты с множественными кровоподтеками.

«Марина и Александр давно встречались, 8 августа молодые люди должны были пожениться», — цитирует REN TV слова женщины. Она также подчеркнула, что у пары никогда не было конфликтов. Молодой человек работал на стройке, его невеста — администратором в магазине.

Сотрудники полиции после просмотра камер наблюдения установили, что в день убийства Марина и Александр были вместе. Сейчас следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и местонахождение Александра.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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