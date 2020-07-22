Пропавший мужчина фигурирует в качестве основного подозреваемого Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Москвичка в ходе поисков пропавшего сына наткнулась на труп своей будущей невестки. Теперь сына ищут еще и сотрудники полиции.

Труп 25-летней жительницы Москвы Марины обнаружила мать ее сожителя, когда приехала искать пропавшего сына в его квартиру. Сотрудникам полиции женщина рассказала, что ее сын несколько дней не выходил на связь. Когда она приехала к нему квартиру, обнаружила там тело его невесты с множественными кровоподтеками.

«Марина и Александр давно встречались, 8 августа молодые люди должны были пожениться», — цитирует REN TV слова женщины. Она также подчеркнула, что у пары никогда не было конфликтов. Молодой человек работал на стройке, его невеста — администратором в магазине.

Сотрудники полиции после просмотра камер наблюдения установили, что в день убийства Марина и Александр были вместе. Сейчас следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и местонахождение Александра.