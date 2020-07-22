В гонке за место в заксобрании Ямала остались семь партий Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Избирательная комиссия ЯНАО не пропустила на выборы в окружное заксобрание два политических объединения — «Партию возрождения России» и партию «Добрых дел, защиты детей, женщин, природы, пенсионеров, против насилия над животными». У обоих союзов возникли проблемы с документами. Ранее об этом сообщали источники URA.RU.

Всего, по данным избиркома, о своем намерении участвовать в выборах заявили 12 политических партий. Из них необходимые документы представили только десять. В ходе проверки бумаг члены комиссии отсеяли три партии: «Возрождение России» и «Партия добрых дел» не прошли фильтр из-за проблем с составлением документов, а кандидат от «Яблока» не передал избиркому свои данные и лишился шансов на участие.

Президент «Партии добрых дел» Андрей Кириллов заявил URA.RU, что он и его соратники считают возмутительным решение избиркома и будут его обжаловать. «Наш человек сдал им [комиссии] решение политсовета — и это записано на аудио. А потом они ему вернули решение политсовета и заявили, что он якобы ничего не предоставлял. Жульничество!» — сказал Кириллов. По его словам, иск партии к избиркому уже находится на рассмотрении суда.

Получить комментарий «Партии возрождения России» к моменту публикации не удалось. Замглавы аппарата президиума центрального совета Кирилл Дзюбенко не смог оперативно ответить URA.RU, сославшись на занятость.

В гонке, таким образом, остались семь политических сил: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Коммунистическая партия социальной справедливости», «Родина» и «Партия роста». По единым избирательным округам зарегистрированы 259 кандидатов, по одномандатным — 39 партийцев и 14 самовыдвиженцев.

О том, что партии «Возрождения России» и «Добрых дел» не пройдут фильтр избиркома в середине июля сообщали инсайдеры URA.RU. Они утверждали, что у объединений возникли проблемы с документами. Выборы в заксобрание ЯНАО намечены на 13 сентября.