15 июля 2020
14 июля 2020

В ЯНАО сняли с выборов кандидатов от всероссийской партии

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание избиркома ЯНАО состоялось вечером 15 июля Фото: сайт ИК ЯНАО
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Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

На состоявшемся вечером 15 июля заседании избирательная комиссия ЯНАО отказалась заверять списки «Партии возрождения России». У «Партии Роста» и партии «Родина» списки были заверены, рассказал знакомый с итогами заседания источник URA.RU.

«„Партия возрождения России“ стала вторым политическим объединением которому было отказано в заверении списков, — сообщил собеседник агентства. — По „Родине“ и „Партии Роста“ вопрос был решен положительно». Чем был мотивирован отказ «Партии возрождения России» собеседник уточнять отказался.

В избирательной комиссии информацию подтвердили, пояснив что дополнительные сведения о ходе заседания и его итогах в ближайшее время будут размещены на сайте. Документы об отказе будут переданы уполномоченному представителю партии, получившей отказ.

Оперативно получить комментарии в центральном аппарате «Партии возрождения России» не удалось. Замруководителя аппарата президиума партии Кирилл Дзюба по телефону сообщил URA.RU, что делать выводы и давать комментарии по ситуации можно будет лишь после того, как получат фактуру.

Ранее ИК ЯНАО отказала в заверении списков региональному отделению политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными». Тогда причиной отказа стало то, что реготделение не согласовало подачу документов с центральным аппаратом партии в Москве.

Между тем, ранее опрошенные URA.RU политологи пришли к выводу: оппозиция уже на первых этапах кампании допустила стратегические просчеты. Из-за этого уже никто не сомневается в исходе выборов в региональный парламент.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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