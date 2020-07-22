21 июля 2020
20 июля 2020

Курганец натравил собаку на росгвардейцев. Силовики открыли огонь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зелёный марафон. Курган, росгвардия
Мужчина несколько раз приказал собаке атаковать сотрудников Росгвардии (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пьяный житель Петуховского района (Курганская область) натравил собаку на сотрудников Росгвардии. Силовики выстрелили в пса. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курганской области

Сотрудники Росгвардии 21 июля приехали на вызов, им сообщили, что мужчина избивает свою престарелую мать. «Мужчина выпустил из вольера собаку породы „Алабай“ и неоднократно отдал собаке команду атаковать. В отношении нападающего пса росгвардейцами было применено табельное огнестрельное оружие», — рассказали в областном управлении.

Следственные органы СК РФ по Курганской области возбудили уголовное дело. Мужчину обвиняют в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. В этом году обвиняемого дважды привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Мужчину задержали. Следователем решается вопрос об аресте. По данному факту ведется следствие.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...