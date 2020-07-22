Больницы Екатеринбурга перейдут в управление областного Минздрава Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Больницы Екатеринбурга передадут под управление минздрава Свердловской области. О подготовке соответствующих документов сообщил председатель комиссии по межпарламентской деятельности Законодательного собрания региона Вячеслав Вегнер на своей странице в Facebook.

«Завтра на заседании правительства Свердловской области будет рассматриваться актуальнейший законопроект «О признании утратившим силу Закона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» государственными полномочиями Свердловской области по организации оказания медицинской помощи». В собственность Свердловской области с 1 января 2021 года перейдут 23 муниципальных больницы Екатеринбурга. В пояснительной записке пишут, что это, дескать, «позволит повысить эффективность оказания гражданам медицинской помощи на территории Свердловской области». Не очень понятно, конечно, каким образом, но начальству виднее», — написал депутат. К своему посту он прикрепил копии документов.

О возможности перехода больниц города под управление регионального минздрава URA.RU сообщало накануне визита главы Минздрава РФ Михаила Мурашко в Екатеринбург. После его визита появились слухи о возможной отставке регионального министра здравоохранения Андрея Цветкова, стало известно об увольнении сразу двух его замов. Также сообщалось, что Росздравнадзор выявил грубые нарушения в работе медучреждений Сверджловской области.