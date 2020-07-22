Телекомпания «Ямал-Регион» будет ликвидирована Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ

Правительство ЯНАО решило ликвидировать крупнейшую телерадиокомпанию округа «Ямал-Регион». Об этом свидетельствует постановление властей, утвержденное губернатором Дмитрием Артюховым. По словам источника URA.RU в политических кругах, ликвидация канала запустит реформу ямальских СМИ, которую долго планировали местные элиты.

«Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет ликвидировать ОГТРК „Ямал-Регион“», — говорится в документе. Сроки и порядок ликвидации определит окружной департамент внутренней политики. Он же будет юридически сопровождать закрытие канала.

Собеседник URA.RU во властных кругах ЯНАО пояснил, что с ликвидации «Ямал-Регион» начнется большое объединение правительственных СМИ. «Это далеко не быстрая процедура и займет она несколько месяцев. Создание холдинга „Ямал-медиа“, который объединит под одной юридической крышей региональные СМИ — агентство „Север-Пресс“, газету „Красный Север“ и телеканал „Ямал“, должно перезагрузить работу всей медиа-сферы округа. Этого давно требует время и губернатор Артюхов — главный ньюсмейкер округа, за которым, кстати, ямальские медиа не успевают как прямом, так и в переносном смысле», — заметил инсайдер.

По словам другого источника, близкого к ситуации, имя гендиректора будущего холдинга уже известно. «Им станет Сергей Добрынин — бывший топ-менеджер телеканала „360“ Московской области. Пока он является первым заместителем генерального директора ОГТРК. Как только все юридические вопросы решатся, ямальские власти готовы дать возможность Добрынину показать себя как управленца и поставить точку в реформе ямальских СМИ, запустив новый формат работы», — заключил источник.

Ранее на пост главы медиахолдинга, как говорили инасайдеры URA.RU, рассматривали пресс-секретаря министра природы РФ Дмитрия Кобылкина Наталью Хлопунову, которая должна была вернуться из Москвы в Салехард в конце весны. Официально власти ЯНАО не комментировали кандидатуру Хлопуновой.

Получить комментарий представителей «Ямал-Регион» к моменту публикации URA.RU не удалось. Гендиректор телекомпании Эдуард Ярмаметов не был доступен для общения. Связаться с редакторами канала также не удалось.

Правительственный медиахолдинг объединит в себе ОГТРК «Ямал-регион», «Северное издательство» и «Центр интернет-коммуникаций». Создание холдинга должно завершиться до конца года.