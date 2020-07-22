Отчуждение территории РФ признали экстремизмом

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Световое шоу ко Дню России на Площади 1905 года. Екатеринбург , триколор, флаг россии, город екатеринбург, проспект ленина
В российском законе об экстремизме появился новый пункт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Отчуждение части территорий России теперь считается экстремизмом. Такую поправку для закона «О противодействии экстремистской деятельности» приняла Госдума.

«Нарушения территориальной целостности нашей страны, в том числе отчуждение части территории, будут квалифицироваться как экстремистская деятельность», — говорится на сайте Госдумы. До нововведений экстремизмом считали только нарушение целостности.

Закон должен защитить целостность и суверенитет России. Для этого также улучшат Уголовный кодекс России. После принятия поправок в УК РФ за призывы против целостности территорий страны будут грозить штрафы до 60 тысяч для граждан и до 300 тысяч для юрлиц. За отчуждение территорий наказание будет более суровым. Граждане могут получить сроки от шести до 10 лет лишения свободы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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