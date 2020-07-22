Семья убитого врага Кадырова взяла вину на себя. ВИДЕО

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Родные блогера признались в убийстве и извинились перед Кадыровым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Родные чеченского политического эмигранта, блогера Анзора (Мамихана) Умарова признались, что ответственны за его гибель. Они записали видео на чеченском языке, в котором рассказали о случившемся и извинились перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя… Мы остановили его, поскольку должны были это сделать», — приводит заявление родственников Умарова «Кавказ.Реалии».

Мужчины на видео уточнили, что именно они виноваты в смерти Умарова. Людей, которых полиция арестовала за убийство в Вене, нужно отпустить подчеркнули родные блогера. «Все, что он говорил оскорбительного [о Кадырове], сказано против нас», — заключили они.

Вечером 4 июля в пригороде Вены неизвестные застрелили выходца из Чечни Анзора Умарова. На следующий день полиция сообщила, что поймала двух подозреваемых в его убийстве. Умаров был блогером и критиковал Кадырова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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