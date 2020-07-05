В Австрии задержан второй россиянин после убийства врага Кадырова

Статус, который задержанный имеет в деле, не разглашается (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Австрийская полиция задержала мужчину из Чечни по делу об убийстве россиянина. Об этом сообщила представитель местной полиции Соня Штаммингер.

«Расследованием занимается отделение ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом в Нижней Австрии», — цитирует полицейскую РИА «Новости». Правоохранители не раскрывают, в каком статусе задержанный проходит по делу.

Вечером 4 июля в Австрии убили 43-летнего россиянина, который просил там политического убежища, пишет агентство Nation news. Первого подозреваемого задержали через 1,5 часа после убийства. Он также оказался гражданином России.

Личность убитого уже установлена, им оказался Мамихан Умаров. Погибший вел блог и критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова. Полиция изучает мотивы преступления.

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