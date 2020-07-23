В России хотят запретить оформление кредитов со смартфонов

Ранее стало известно о новой схеме мошенников. Злоумышленники звонят от имени банка якобы с предложением оформить кредитную или дебетовую карту, после чего интересуются паспортными данными и номером карты, передает телеканал 360 . Специалист в области информационной безопасности Виталий Вехов рассказал, что самый верный способ не позволить мошенникам подобраться к банковским счетам — не оплачивать зарплатной картой покупки в интернете, пишет агентство Nation News .

«Прошу вас рассмотреть возможность полного запрета оформления кредитов через банковские мобильные приложения», — цитирует обращение Кудресова RT . По его мнению, в стране участились случаи, когда злоумышленники оформляют кредит через приложения банков, при получении доступа к мобильным устройствам граждан.

В России предложили запретить оформление кредита через мобильные приложения банков. Соответствующую инициативу направил глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов в адрес председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.

При получении доступа к мобильному телефону, мошенники могут оформить кредит при помощи банковского приложения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

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