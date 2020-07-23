В Курганской области растет число смертей от коронавируса

На 23 июля стало известно о семи умерших от коронавируса в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Количество умерших от коронавируса в Курганской области увеличилось до семи человек. Об этом 23 июля сообщил региональный оперштаб.

«В Курганской области по данным на 23 июля предварительно подтверждено 7 случаев смерти от коронавирусной инфекции. Это граждане, находившиеся на лечении в областном инфекционном госпитале», — рассказали в оперштабе. Ранее было известно лишь об одном умершем от COVID-19.

С 15 по 20 июля от коронавируса умерли четыре пациента. У них были тяжелые хронические заболевания, которые отягчали течение болезни. Результаты экспертизы их причины смерти стали известны накануне. «Двое скончавшихся — жительницы Кургана 1929 и 1957 года рождения. Еще один мужчина — житель Шатровского района 1958 года рождения. Четвертый пациент — житель Каргапольского района 1953 года рождения», — объяснили в оперштабе.

Представители оперштаба отметили, что в Курганской области смертность от COVID-19 составила 0,8 на 100 тысяч населения, а в России она составляет 9 на 100 тысяч населения. «Конечно, наши врачи борются за жизнь каждого пациента: в госпитале есть лекарства, которые рекомендованы, как самые эффективные, необходимое оборудование тоже имеется. Но, к сожалению, не всегда человеку удаётся выздороветь», — отметила директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина.

На 22 июля всего в регионе выявили 1936 заболевших коронавирусом. Было известно, что из них: по выздоровлению выписали 1107 человек, двое скончались от сопутствующих заболеваний, один — от коронавируса.